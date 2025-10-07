Dalla Romagna al Vaticano per portare il dono al papa | la consegna del sale di Cervia a Leone XIV
Domani, mercoledì, il pregiato sale di Cervia, come da tradizione, verrà consegnato per la prima volta a papa Leone XIV, in occasione dell’udienza plenaria. Il pontefice riceverà il prezioso dono dalle mani dell’assessore alle Tradizioni e Identità Gabriele Armuzzi e di alcuni rappresentanti del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: romagna - vaticano
Con Lorenzo Galliani a Forlì per la TIN BOTA ROMAGNA HALF MARATHON (sotto la pioggia). #HalfMarathon #TinBota #TinBotaRomagnaHalfMarathon - X Vai su X
La nota mattutina del Vaticano: «Ha riposato bene tutta la notte» Vai su Facebook