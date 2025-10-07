Dalla Neuromed cresce la speranza | sospeso coma farmacologico per Antonia Ocone

Tempo di lettura: < 1 minuto Restano stabili le condizioni di Antonia Ocone, la ragazza sedicenne all’ospedale Neuromed di Pozzilli, in seguito all’aggressione violenta del padre Salvatore nella loro casa di Paupisi. “Il coma farmacologico – recita il bollettino medico – è stato sospeso ma ci vorranno parecchie ore perché i farmaci vengano metabolizzati e si possano avere segnali di risveglio. La prognosi resta riservata”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

