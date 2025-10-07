In questo breve stop della Serie A per le nazionali, è arrivato il momento di fare un piccolo punto della situazione. L’inizio di stagione della Roma è stato impeccabile: la squadra giallorossa arriva alla sosta da capolista, mostrando una crescita costante partita dopo partita. Certo, non è una squadra perfetta, ma Gian Piero Gasperini sta dando un contributo fondamentale al percorso della Roma. Con il tecnico di Grugliasco, i giallorossi hanno cambiato metodologia di allenamento: un approccio più intenso, mirato alla pressione alta e alle marcature uomo su uomo. Non essendo ancora completamente abituati a questi carichi, è normale che la stanchezza sulle gambe si faccia sentire, ma rispetto alle passate stagioni la Roma appare più resistente, dinamica e compatta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Dalla costruzione al gol: il tallone d'Achille della Roma di Gasperini