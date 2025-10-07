Dalla Clodiense arriva Sandro Federico toccherà a lui il ruolo di direttore sportivo

La Spal non è rimasta senza direttore sportivo nemmeno un giorno, tanto che subito dopo l’annuncio della separazione con Mirco Antenucci è arrivato quello dell’accordo con Sandro Federico che sarà presentato oggi alle 14 al centro sportivo Fabbri assieme al direttore generale Bruno Pradines. In precedenza, Federico si era dimesso dall’incarico di direttore sportivo dell’ Union Clodiense, con la società granata che milita nel campionato di serie D che ha preso atto della decisione ringraziandolo per la collaborazione prestata durante il periodo di attività. Aveva cominciato l’avventura nel club di Chioggia al termine della scorsa stagione, dopo la retrocessione dell’Union Clodiense dalla Lega Pro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

