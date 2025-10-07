Dalla CINA la musicassetta del futuro | archivia i dati nel DNA e può contenere 375 petabyte

Viviamo nell’era del revival, dove il fascino del vintage incontra le tecnologie più avanzate. Dai vinili ai giradischi, la nostalgia è diventata un trend culturale. E ora, anche il mondo dell’audio analogico torna protagonista con una novità sorprendente: una musicassetta capace di archiviare dati nel DNA sintetico. Un gruppo di ricercatori cinesi della Southern University of Science and Technology di Shenzhen ha infatti sviluppato un dispositivo biologico dalla forma di una classica cassetta, ma con un potenziale di memorizzazione teorico di 375 petabyte. Un vero salto nel futuro dell’archiviazione dati. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com