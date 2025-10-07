Dalia Kaddari alla Alghero Half Marathon 2025 | La velocità mi ha scelto

La sprinter sarda si racconta ad Alghero, all’ultima tappa dello Sport & Beach Italian Tour 2025: la sua personalità, la preparazione atletica e mentale, le sue passioni e il suo mantra “Insisti, resisti, raggiungi e conquisti” . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalia Kaddari alla Alghero Half Marathon 2025: “La velocità mi ha scelto”

