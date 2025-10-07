D' Alfonso contro il dazio Usa sulla pasta | Un attacco all' Abruzzo produttivo e al Made in Italy
Il deputato abruzzese del Partito Democratico Luciano D'Alfonso interviene duramente contro l'annunciato dazio del 107 per cento che gli Stati Uniti potrebbero applicare alla pasta italiana. Una misura che, secondo l’esponente del Pd, rappresenta un vero e proprio colpo al cuore dell’economia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: alfonso - dazio
Sentenza contro dazi Usa, l’ansia dei produttori di vini: “Ora situazione più complicata” - “Di sentenze contro i dazi di Donald Trump ne abbiamo già viste e il clima d’incertezza che si ingenera adesso non aiuta a sciogliere i ... Scrive quotidiano.net
Trump attacca sentenza contro dazi, invoca Corte suprema - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Lo riporta ansa.it