Due giornate romane speciali per festeggiare il doppio oro mondiale della pallavolo italiana, al femminile e al maschile che domani andranno prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi. Un’impresa, quella delle nazionali di Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, che iscrive la pallavolo italiana nella storia: l’unico precedente del titolo iridato nello stesso anno, sia al femminile sia al maschile, risale a oltre 60 anni fa e riporta all'Unione Sovietica nel 1960 e prima ancora nel 1952 riuscì a vincere nello stesso anno tutti e due i Mondiali di pallavolo. Azzurri e azzurre si sono ritrovate per celebrare insieme la storica doppietta, che ha confermato ancora una volta l’Italia assoluta protagonista del panorama pallavolistico mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal Quirinale a Palazzo Chigi, domani a Roma il Volley-day