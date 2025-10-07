Dal Kosovo a Pisa | medici di Aoup portano speranza e cure ai bambini

Pisa, 7 ottobre 2025 – Sono tornate in Italia, dopo aver concluso una significativa missione umanitaria in Kosovo, Lara Tollapi, anestesista responsabile del team Accessi vascolari, e Sandra Mechelli, internista ed ematologa nonché direttrice dell'unità operativa Medicina 2 dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Le due professioniste hanno preso parte a un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria, che da anni cerca di offrire cure adeguate ai bambini del Kosovo affetti da patologie ematologiche e oncologiche. Presso l'ospedale di Pristina, capitale del Kosovo, Tollapi e Mechelli hanno messo a disposizione la loro esperienza clinica e il loro impegno nella formazione dei medici locali, contribuendo in modo diretto alla cura dei piccoli pazienti.

In questa notizia si parla di: kosovo - pisa

