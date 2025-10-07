Dal Grande Fratello a Blanca 3 | perché iniziare la prima serata alle 22 è ridicolo

La sfida perenne tra Affari tuoi e La ruota della fortuna sta portando Rai1 e Canale 5 a far iniziare i programmi e le fiction di prima serata ben oltre un orario cristiano. E non è più accettabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dal Grande Fratello a Blanca 3: perché iniziare la prima serata alle 22 è ridicolo

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

#GrandeFratello dump: puntata 2 - facebook.com Vai su Facebook

"Grande Fratello", Grazia: "A 8 anni ho subito degli abusi" #grandefratello - X Vai su X

Ascolti tv Grande Fratello, i 3 motivi del crollo: così Simona Ventura è affondata - La seconda puntata del reality show di Canale 5 è piombata al 15,5% di share dopo il debutto: cast e format sotto accusa, ma la concorrenza di Blanca è spietata ... Secondo libero.it

Ascolti tv, Blanca vince la serata e il Grande Fratello perde punti. Porro-Giletti, chi fa meglio - Gli ascolti e i dati Auditel del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di ... Come scrive iltempo.it