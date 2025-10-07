Dal Belgio | Lukaku a novembre riprende gli allenamenti a dicembre sarà pronto a giocare

Durante la trasmissione “Un calcio alla radio” su Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista belga di Het Laatste Nieuws, Geert Lambaerts, che ha fornito aggiornamenti importanti sul recupero di Lukaku e sul suo futuro. Ecco le sue parole: «Maesschalck è il fisioterapista storico di Lukaku, che lo sta seguendo anche in questo periodo. È il preparatore che ha lavorato anche con Mertens. Lukaku ha scelto di fare la terapia conservativa, seguendo il consiglio del suo fisioterapista, che non riteneva necessaria l’operazione. Secondo le mie informazioni per fine ottobre Romelu tornerà a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

