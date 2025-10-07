Dai Paesi che lo vietano anche in caso di malformazioni a quelli che lo contemplano nella Costituzione Il moviemento di Nika Kova? ha raccolto 1,1 milioni di firme perché l' IVG sia un diritto uguale per tutti in tutta Europa

È una mattina di inizio autunno quando Nika Kova? entra per la prima volta negli uffici della Commissione europea. È il volto della campagna My Voice, My Choice, un movimento composto da persone di tutte le estrazioni sociali, di tutti i generi e di diverse fasce d’età. Lei con altri attivisti e attiviste non portano slogan, ma un documento: una proposta per garantire un aborto sicuro e accessibile in tutta Europa. E soprattutto, portano 1,1 milioni di firme. «È un giorno importante – dice Kova? davanti ai giornalisti, con voce ferma – Abbiamo presentato alla commissaria Hadja Lahbib il nostro programma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

