Dagli show cooking alle degustazioni in arrivo il ' Ferrara Food Festival'
Un'immersione nelle eccellenze enogastronomiche ferraresi, con un fitto calendario di appuntamenti destinato a trasformare il centro storico della città estense. E' quanto promesso dalla quinta edizione del ‘Ferrara Food Festival’, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: show - cooking
Sua Maestà il Parmigiano . La Fiera riparte da Casina. Festa grande con dj set, sport e cooking show
Terre Sicane Wine Fest: a Contessa Entellina cooking show, degustazioni e spettacoli
Dagli show cooking alla gara di ghiotta: Festa del Mare a Spadafora
Dal 23 al 26 ottobre a Berlingo torna il Festival del Pestöm: tra show cooking e solidarietà, il “cibo dell’anima” che unisce gusto e cultura. #Berlingo #Brescia #FaustoConforti #FestivaldelPestöm #video Vai su Facebook
Festa nazionale del cuoco 2025 a Genova: show cooking dall’11 al 14 ottobre - Genova ospita la Festa nazionale del cuoco dall’11 al 14 ottobre 2025: quattro giorni di eventi, showcooking, degustazioni, competizioni culinarie e corteo dei cuochi. Segnala ligurianotizie.it
Giorgio Locatelli a Padova, al via l'edizione 2025 del Salone dei Sapori: il programma fra talk, degustazioni e show-cooking - Due i format: l’area dell’esperienza e quella della narrativa ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it