Parigi ha chiuso la settimana della moda con un epilogo che rimette al centro metodo, materia e corpo. Niente fuochi d’artificio fine a sé stessi: ogni maison ha riallineato il proprio vocabolario sulla vita reale, chiamando in causa responsabilità e desiderio. Il risultato è un coro di voci diverse che parlano di lavoro, di processi e di come i vestiti – non l’idea astratta di stile – possano tornare a contare. Non c’è un “trend” unico, c’è una convergenza di metodo: mettere il corpo al centro, far parlare i vestiti, misurare la fantasia con la vita. Il resto – desiderio, fedeltà, acquisto – lo decideranno le persone per cui questi abiti sono stati pensati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dagli alieni in passerella di Thom Brown alle lucciole di Valentino e il debutto di Blazy da Chanel: i migliori look della Fashion Week di Parigi