Da una denuncia per stalking al laboratorio di droga in casa | 5 arresti nel Milanese
I carabinieri si sono presentati in quell'appartamento perché stavano effettuando alcuni accertamenti dopo una denuncia per stalking sporta da una donna. Ma all'interno hanno trovato un chilo e mezzo di droga e denaro, insieme a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. E due uomini -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: denuncia - stalking
Raoul Bova, a rischio il posto in Don Matteo. La denuncia a Corona per stalking
Gli avvocati di Bova respingono richiesta di affido esclusivo di Rocìo e depositano denuncia per stalking contro Corona
Raoul Bova contro Fabrizio Corona: presentata una nuova denuncia per stalking
Tv7 Tg. . DENUNCIATO PER STALKING: AVEVA UN ARSENALE IN CASA - Da una denuncia per atti persecutori da parte della compagna e un ammonimento del questore si è scoperto che un uomo aveva un arsenale di armi e munizioni nella sua abitazione - facebook.com Vai su Facebook
Stalking e violenza domestica, tre denunce nel Fermano. Indagini carabinieri tra Montegranaro, Montottone e Servigliano #ANSA - X Vai su X
Garage adibito a laboratorio per confezionare droga a Scafati - All'interno di un locale adibito a laboratorio, furono trovati 27 grammi di cocaina e 4 di marijuana, suddivisi già ... Scrive ilmattino.it
Ritira la denuncia di stalking contro il figlio: "Ho un cuore di mamma" - Così in tribunale a Torino una donna di 70 anni ha annunciato il ritiro della denuncia per stalking presentata contro il figlio. Scrive rainews.it