Da una denuncia per stalking al laboratorio di droga in casa | 5 arresti nel Milanese

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri si sono presentati in quell'appartamento perché stavano effettuando alcuni accertamenti dopo una denuncia per stalking sporta da una donna. Ma all'interno hanno trovato un chilo e mezzo di droga e denaro, insieme a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. E due uomini -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: denuncia - stalking

Raoul Bova, a rischio il posto in Don Matteo. La denuncia a Corona per stalking

Gli avvocati di Bova respingono richiesta di affido esclusivo di Rocìo e depositano denuncia per stalking contro Corona

Raoul Bova contro Fabrizio Corona: presentata una nuova denuncia per stalking

Garage adibito a laboratorio per confezionare droga a Scafati - All'interno di un locale adibito a laboratorio, furono trovati 27 grammi di cocaina e 4 di marijuana, suddivisi già ... Scrive ilmattino.it

Ritira la denuncia di stalking contro il figlio: "Ho un cuore di mamma" - Così in tribunale a Torino una donna di 70 anni ha annunciato il ritiro della denuncia per stalking presentata contro il figlio. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Stalking Laboratorio Droga