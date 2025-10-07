Da Siena a Terra del Sole 200 chilometri di corsa benefica | la Corri Forrest devolve all' Irst oltre 8 mila euro

E’ stato consegnato lunedì all’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori di Meldola l’assegno simbolico da 8.200 euro, frutto del ricavato della staffetta podistica “Beneficenza in palio”, organizzata dalla Corri Forrest, associazione sportiva dilettantistica di Terra del Sole. La staffetta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

