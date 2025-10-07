Da Siena a Terra del Sole 200 chilometri di corsa benefica | la Corri Forrest devolve all' Irst oltre 8 mila euro
E’ stato consegnato lunedì all’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori di Meldola l’assegno simbolico da 8.200 euro, frutto del ricavato della staffetta podistica “Beneficenza in palio”, organizzata dalla Corri Forrest, associazione sportiva dilettantistica di Terra del Sole. La staffetta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: siena - terra
Terra di Siena Film Festival. Premiati Ivory e Koch
Addio Claudia L’omaggio a Terra di Siena
Il regista Loris Lai ospite a Terra di Siena. Torna al Pendola il festival cinematografico
Terra di Siena International Filmfestival Presentazione film I bambini di Gaza 9 ottobre Vai su Facebook
L’International Terra di Siena Film Festival dal 7 all’11 ottobre al Pendola e ai Rozzi - Al Palazzo delle Papesse oggi, 30 settembre, è stata presentata la ventinovesima edizione del Terra di Siena International Film ... Come scrive ilcittadinoonline.it
Terra del Sole, palio con sorpresa finale - Parziale colpo di scena nel post Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, la tradizionale manifestazione storica tenutasi domenica a Terra del Sole. Secondo ilrestodelcarlino.it