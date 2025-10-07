Da Scampia a Roma fingendosi carabiniere per truffare anziana | reato estinto dopo la messa alla prova

Roma. Si è conclusa con esito positivo la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto un giovane di Scampia, G.P., accusato di estorsione pluriaggravata ai danni di un’anziana residente in provincia di Roma. I fatti risalgono al 4 ottobre 2023, quando il minorenne, in concorso con soggetti rimasti ignoti, avrebbe finto di essere un maresciallo dei carabinieri . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Da Scampia a Roma fingendosi carabiniere per truffare anziana: reato estinto dopo la messa alla prova

