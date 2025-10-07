Da Scampia a Roma fingendosi carabiniere per truffare anziana | reato estinto dopo la messa alla prova

Teleclubitalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma. Si è conclusa con esito positivo la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto un giovane di Scampia, G.P., accusato di estorsione pluriaggravata ai danni di un’anziana residente in provincia di Roma. I fatti risalgono al 4 ottobre 2023, quando il minorenne, in concorso con soggetti rimasti ignoti, avrebbe finto di essere un maresciallo dei carabinieri . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

da scampia a roma fingendosi carabiniere per truffare anziana reato estinto dopo la messa alla prova

© Teleclubitalia.it - Da Scampia a Roma fingendosi carabiniere per truffare anziana: reato estinto dopo la messa alla prova

In questa notizia si parla di: scampia - roma

scampia roma fingendosi carabiniereRoma, spaccio tra piazze aperte della movida e quartieri modello Scampia - 23 sulla criminalità nel Lazio fotografa lo spaccio tra centri della movida e periferie controllate da clan con turni e vedette ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Scampia Roma Fingendosi Carabiniere