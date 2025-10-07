Da oggi due comete visibili a occhio nudo dall'Italia | come vedere C 2025 A6 Lemmon e C 2025 R2 SWAN

Le due comete C2025 A6 (Lemmon) e C2025 R2 (SWAN) oggi 7 ottobre 2025 hanno raggiunto una magnitudine (luminosità apparente) di + 6.0, ciò significa che sono diventate teoricamente visibili a occhio nudo in cieli bui e stellati, anche quelli d'Italia. Ecco come, dove e a che ora cercare i due affascinanti oggetti celesti nel firmamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: oggi - comete

Due comete e una pioggia di stelle cadenti: lo spettacolo imperdibile di ottobre Vai su Facebook

È apparso oggi sul @Corriere_Italia un bel articolo sullo spettacolo teatrale 'Cacciatori di Comete' con #PaoloFerri & #AmedeoFeniello @ESA_Italia @editorilaterza #ee_italiancultureclub Buona lettura! - X Vai su X

Da oggi due comete visibili a occhio nudo dall’Italia: come vedere C/2025 A6 Lemmon e C/2025 R2 SWAN - Le due comete C/2025 A6 (Lemmon) e C/2025 R2 (SWAN) oggi 7 ottobre 2025 hanno raggiunto una magnitudine (luminosità apparente) di + 6 ... Come scrive fanpage.it

Quando vedere a occhio nudo le comete d’autunno - Dalla cometa SWAN alla Lemmon: tra il 20 e il 23 ottobre il cielo potrebbe regalare il passaggio di comete osservabili a occhio nudo ... Riporta msn.com