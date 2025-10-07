Da Lisistrata a Gaza una storia di scioperi per la pace
Tutto cominciò, più o meno, con uno sciopero molto particolare. Nell'Atene in guerra contro Sparta, le donne guidate da Lisistrata decisero di usare l'unica arma che gli uomini non potevano ignorare: il desiderio dell'amore. Rifiutarono il letto finché non fosse firmata la pace. Una forma di.
In questa notizia si parla di: lisistrata - gaza
Lo sciopero generale per Gaza, 15mila in piazza: «Palestina libera» Il corteo sta attraversando le strade principali del capoluogo
SCUOLA/ Gaza, scioperi, guerre: nella storia (senza ideologie) le ragioni della pace - Ciò che accade a Gaza e in piazza deve interrogare chi fa scuola e vive a contatto con gli studenti.
Scioperi per Gaza: per la Cgil più di 2 milioni in 100 piazze. Viminale: 400mila partecipanti in 29 manifestazioni - Oggi lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso