Da Lindsay Kemp a Micha van Hoecke l’omaggio della Find ai grandi maestri del ‘900

(Adnkronos) – Da Lindsay Kemp a Micha van Hoecke, da Monica Casadei con Artemis, all'Accademia Nazionale di Danza e Paola Sorresse con Mandala Dance Company. Sono alcuni dei protagonisti del Festival Internazionale Nuova Danza, storica manifestazione fondata da Paola Leoni e oggi diretta da Cristiana Camba, giunta alla 43edsima edizione, che si svolgerà tra Cagliari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

VITTORIO SGARBI “rimase molto colpito dalle mie foto sui mimi di Lindsay Kemp che scrisse un bellissimo testo che poi usci con le mie foto sulla rivista di Franco Maria Ricci. Accanto a questo aspetto estremamente mondano ricordo anche l’estrema riservate - facebook.com Vai su Facebook

Da Lindsay Kemp a Micha van Hoecke, l'omaggio della Find ai grandi maestri del '900 - Il Festival Internazionale Nuova Danza di Cagliari, fondato da Paola Leoni e oggi diretto da Cristiana Camba, giunta alla 42esima edizione, si svolgerà dall'11 ottobre al 29 novembre ... Da adnkronos.com

È morto van Hoecke protagonista di fama mondiale del «teatro di danza» - Lutto nel mondo della cultura, Il ballerino, coreografo e regista belga Micha van Hoecke, tra i protagonisti di fama mondiale del 'teatro di danza', è morto questa sera all'età di 77 anni all'ospedale ... Scrive ilmattino.it