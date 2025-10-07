Da Gaza a Napoli per le cure del fratello Raghad festeggia i suoi 18 anni al Santobono
Grande gioia per la ragazza palestinese, a Napoli assieme alla famiglia dopo essere fuggiti dai bombardamenti per le cure del fratellino di un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Attacco hacker al Comune di Napoli, mail bombing ai consiglieri dopo la mozione pro-Gaza
Attacco hacker al Comune di Napoli, mailbombing contro Manfredi e consiglieri per mozione pro Gaza
Stanotte a Napoli sono arrivati due bimbi dalla Striscia di Gaza: ricoverati e curati all’ospedale Santobono
NanoTV. . #Napoli - Dopo le università continuano le proteste per il genocidio a #Gaza Da stamane occupati tre licei storici della città. Siamo stati al #LiceoGenovesi per sentire le voci degli studenti Paolo Fusco #ScuoleSuperiori #Liceo #Occupazione #Pr - facebook.com Vai su Facebook
#corteo pro #gaza a Napoli, la solidarietà degli automobilisti napoletani: cori e clacson per la #palestina - X Vai su X
Otto giovani studenti palestinesi ospitati a Napoli. La Chiesa ha raccolto 63mila euro di fondi - Fadi, 28 anni, è già in città: altri sette arriveranno a fine ottobre. Segnala fanpage.it
Bambini di Gaza a Napoli, la mamma di quello più critico: «Grazie per l'accoglienza e le cure» - «Non sappiamo cosa sia un solo giorno di pace – dichiara al Mattino Islam la mamma 34enne delle due sorelline più gravi - Si legge su ilmattino.it