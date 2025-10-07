Da Gaza a Napoli per le cure del fratello Raghad festeggia i suoi 18 anni al Santobono

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande gioia per la ragazza palestinese, a Napoli assieme alla famiglia dopo essere fuggiti dai bombardamenti per le cure del fratellino di un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

gaza - napoli

