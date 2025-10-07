A Gaza, oltre a un genocidio, c’è un universiticidio. Come abbiamo scritto nella lettera aperta e petizione Stop the Silence: Academic Associations Must Recognise the Genocide in Gaza, tutte le università sono state colpite, le biblioteche distrutte, i laboratori annientati, centinaia di docenti, studenti e personale delle scuole e università uccisi. Mentre a Gaza morivano le università, in Occidente succedeva altrettanto. Anche le nostre università morivano, non sotto le bombe israeliane, ma sotto i colpi inferti dal nostro stesso silenzio, indifferenza e ipocrisia. Noi accademici morivamo dentro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da docente ringrazio gli studenti universitari per averci dato una lezione di civiltà su Gaza