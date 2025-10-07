Da caserma a campus universitario | visite guidate nella storia della Perrone

7 ott 2025

Da luogo di formazione militare a polo del sapere e della cultura. L’ex CasermaPerrone”, oggi Campus universitario dell’Università del Piemonte Orientale, si apre alla città per raccontare la sua complessa e affascinante storia, intrecciata a doppio filo con quella di Novara e d’Italia.Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

