Da caserma a campus universitario | visite guidate nella storia della Perrone
Da luogo di formazione militare a polo del sapere e della cultura. L’ex Caserma “Perrone”, oggi Campus universitario dell’Università del Piemonte Orientale, si apre alla città per raccontare la sua complessa e affascinante storia, intrecciata a doppio filo con quella di Novara e d’Italia.Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Martedì 7 ottobre alle ore 16:30, in Aula 102 Campus Perrone, Edificio A, primo piano, Novara partecipa anche tu a «Salvaguardare la biodiversità in Ecuador», Fondazione Otonga, con Giovanni Onore. Un evento a partire da Viaggi tra le grandi Ande dell’ Vai su Facebook
