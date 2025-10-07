Quattro appuntamenti dal oggi al 28 ottobre con giovani talenti della scena Italia, ma non solo. Riparte questa sera "Il rito del jazz" la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna di Milano. I concerti prevedono la formula collaudata del doppio set alle 19.30 e 21.30, con ingresso libero. Per il primo concerto della nuova stagione, stasera sul palco del Cuccagna Jazz Club sarà protagonista il Max Cameroni Trio, nato nelle aule del Conservatorio Verdi di Milano: Max Cameroni (piano), Samuele Frisenda (contrabbasso) e Matteo Traisci (batteria), con brani originali e composizioni di grandi nomi contemporanei (da Herbie Hancock a John Taylor), senza dimenticare l’amato Bach. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Cameroni a Garramone, i talenti al Jazz Club