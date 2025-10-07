Cynthia Ventucci uccisa dopo la festa della nipotina investitore a processo | aveva preso cocaina e metadone

Sarà processato per omicidio stradale aggravato con rito abbreviato Matteo Baieri, 30 anni, l'uomo che ha investito e ucciso Cynthia Ventucci, 69 anni, in via Andriulli. Era sotto effetto di alcol, cocaina e metadone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cynthia Ventucci, ex commessa di Valentino travolta e uccisa al Collatino: l’investitore era drogato https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/cynthia_ventucci_commessa_valentino_uccisa_collatino-424895962/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

