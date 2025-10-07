Cynthia Ventucci uccisa dopo la festa della nipotina investitore a processo | aveva preso cocaina e metadone

Sarà processato per omicidio stradale aggravato con rito abbreviato Matteo Baieri, 30 anni, l'uomo che ha investito e ucciso Cynthia Ventucci, 69 anni, in via Andriulli. Era sotto effetto di alcol, cocaina e metadone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

