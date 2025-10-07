Cybersicurezza e moneta elettronica Prof Roberto Baldoni | La corsa alla moneta digitale ridefinisce finanza geopolitica e sicurezza globale

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’evoluzione della moneta digitale sta ridefinendo i rapporti di potere economico e tecnologico tra le grandi potenze. Oggi osserviamo traiettorie ben distinte: gli Stati Uniti, la Cina e la Russia stanno declinando in modo diverso il concetto di sovranità finanziaria digitale. Negli Stati Uniti, l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cybersicurezza e moneta elettronica prof roberto baldoni la corsa alla moneta digitale ridefinisce finanza geopolitica e sicurezza globale

© Ilgiornaleditalia.it - Cybersicurezza e moneta elettronica, Prof. Roberto Baldoni: “La corsa alla moneta digitale ridefinisce finanza, geopolitica e sicurezza globale”

