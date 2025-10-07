Nei giorni scorsi è accaduto qualcosa di strano, ma non troppo, perché capitato anche in altre circostanze. Dei novelli criminali cyber nascosti sotto il nome di Radiant hanno violato i sistemi di una piattaforma educativa inglese Famly e sottratto le foto di circa 8.000 bambini, nonché i recapiti dei genitori. Fatto questo li hanno divulgati ne dark web salvo poi, di fronte all’indignazione pubblica, cancellarli con tanto di scuse. Quello a cui abbiamo assistito non è stato un colpo di teatro etico, ma una forma di grottesca strategia di comunicazione. È come se un ladro entrasse in casa, portasse via gli album di famiglia, li mostrasse in piazza, e infine si giustificasse: “Scusate, non volevo esagerare”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cybercriminali rubano le foto di 8.000 bambini: Radiant chiede scusa dopo lo scandalo