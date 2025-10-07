Cuzzupi UGL Scuola | La sicurezza sul lavoro va insegnata a scuola è diventata un’esigenza reale
“Sono passati circa due anni da quando, come UGL Scuola, lanciammo l’idea d’inserire nei programmi scolastici la disciplina della sicurezza sul lavoro. La proposta nasceva dalla convinzione che per radicare un tale aspetto nel quotidiano occorresse educare i giovani sin dalla più tenera età al concetto che lavoro e sicurezza vanno di pari passo. Oggi più che mai quell’idea appare urgente e l’UGL Scuola ne ha approfondito gli aspetti, sia didattici che pratici.” L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
