Cusano Mutri coppia denunciata per spendita di banconote false durante la Sagra dei Funghi Porcini
Durante i controlli alla festa, i Carabinieri hanno sorpreso due giovani della provincia di Salerno con banconote da 50 euro sospette, sequestrate per accertamenti.. Nel corso dei controlli effettuati nell’ambito della consueta attività di prevenzione e sicurezza durante la “ Sagra dei Funghi Porcini ” di Cusano Mutri, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con il Comando Compagnia di Cerreto Sannita, hanno deferito in stato di libertà una coppia di giovani, entrambi residenti nella provincia di Salerno, per il reato di spendita di monete falsificate. I fatti risalgono alla serata di sabato 4 ottobre, quando i due avrebbero pagato una consumazione presso uno degli stand gastronomici della manifestazione utilizzando una banconota verosimilmente contraffatta da 50 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: cusano - mutri
Tragico epilogo per Virginia, la bimba originaria di Cusano Mutri dispersa dopo alluvione in Texas
Cusano Mutri, atti persecutori nei confronti dei vicini: divieto di dimora per una donna
Cusano Mutri, divieto di dimora per una donna accusata di atti persecutori
Grande chiusura di settimana questa sera a Cusano Mutri! Sul palco della Sagra dei Funghi arrivano i Balcanisciolti e Sexy Pummarola ? I Balcani Sciolti porteranno il ritmo travolgente della musica di frontiera — dai Balcani alla Grecia, dalla Turchia al Su - facebook.com Vai su Facebook