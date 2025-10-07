Cusano Mutri coppia denunciata per spendita di banconote false durante la Sagra dei Funghi Porcini

Durante i controlli alla festa, i Carabinieri hanno sorpreso due giovani della provincia di Salerno con banconote da 50 euro sospette, sequestrate per accertamenti.. Nel corso dei controlli effettuati nell’ambito della consueta attività di prevenzione e sicurezza durante la “ Sagra dei Funghi Porcini ” di Cusano Mutri, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con il Comando Compagnia di Cerreto Sannita, hanno deferito in stato di libertà una coppia di giovani, entrambi residenti nella provincia di Salerno, per il reato di spendita di monete falsificate. I fatti risalgono alla serata di sabato 4 ottobre, quando i due avrebbero pagato una consumazione presso uno degli stand gastronomici della manifestazione utilizzando una banconota verosimilmente contraffatta da 50 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

