Cusano coppia scoperta a spendere banconote false alla Sagra dei Funghi
Il personale dello stand, insospettito dalla banconota, ha subito allertato le forze dell’ordine Nel corso dei controlli effettuati durante la consueta attività di prevenzione e sicurezza alla “Sagra dei Funghi Porcini” di Cusano Mutri, i Carabinieri della locale Stazione, in . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: cusano - coppia
Anche noi saremo presenti ai Campionati Italiani che si disputeranno nel weekend a Milano. GIULIO BARESI e ANDREA ROLFI convocati per il Comitato di Brescia nella COPPIA di cat.B Domani pomeriggio girone sui campi della Sperone Neirano a C - facebook.com Vai su Facebook