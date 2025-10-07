Cusano coppia scoperta a spendere banconote false alla Sagra dei Funghi

Fremondoweb.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale dello stand, insospettito dalla banconota, ha subito allertato le forze dell’ordine Nel corso dei controlli effettuati durante la consueta attività di prevenzione e sicurezza alla “Sagra dei Funghi Porcini” di Cusano Mutri, i Carabinieri della locale Stazione, in . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

cusano coppia scoperta a spendere banconote false alla sagra dei funghi

© Fremondoweb.com - Cusano, coppia scoperta a spendere banconote false alla Sagra dei Funghi

In questa notizia si parla di: cusano - coppia

Cerca Video su questo argomento: Cusano Coppia Scoperta Spendere