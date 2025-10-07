Cus Padova che festa in via Corrado Settemila gli iscritti nel 2025
È cominciata con grande entusiasmo e rinnovate ambizioni la stagione agonistica del CUS Padova. Venerdì scorso, agli impianti di via Corrado, è andata in scena la tradizionale festa di avvio dell'attività agonistica. Un intero pomeriggio all'insegna di sport e condivisione, che ha visto la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: padova - festa
Festa de l’Unità al Parco Milcovich di Padova
"Festa del Campo", tre giornate all’aria aperta in via Due Palazzi, 14 a Padova
Zona rossa, Piantedosi a Padova per la festa della polizia: «Non si torna indietro, funziona». Ecco dove potrebbe arrivare dopo l'Arcella
FESTA DEL VOLONTARIATO CSV di Padova e Rovigo Prato della Valle, 28 settembre 2025 Anche quest'anno, una bella giornata di condivisione, incontri e scambi. Grazie a tutte le associate per la partecipazione, alla Presidenza del CIF provinciale e all'équ - facebook.com Vai su Facebook
Padova, in cento alla festa del bimbo autistico dopo l'appello della madre - Cento persone, a Padova, hanno accolto l'appello di Giulia, la mamma di un bimbo autistico che nei giorni scorsi, con un post su Facebook, aveva invitato tutta la città al compleanno del figlio. Da tgcom24.mediaset.it