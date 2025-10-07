Cure e assistenza pediatrica L’Ospedale Del Ponte tra i più avanzati in Europa

Ilgiorno.it | 7 ott 2025

L’Ospedale Del Ponte tra i modelli internazionali di assistenza sanitaria pediatrica. La realtà di Varese è stata tra le protagoniste dell’assemblea generale di Each (European Association for Children in Hospital and Healthcare), associazione europea per i bambini in ospedale, che riunisce associazioni nazionali impegnate nel benessere dei bambini ammalati. Tra queste c’è anche Il Ponte del Sorriso, che dall’1 al 4 ottobre ha partecipato all’evento che si è tenuto a Lund, in Svezia. Tre giorni di intenso lavoro e significativo scambio di informazioni ed esperienze tra le varie delegazioni europee tra cui Repubblica Ceca, Olanda, Scozia, Bulgaria, Germania, Austria, Svezia, Islanda, Irlanda, Svizzera, Romania, Portogallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

