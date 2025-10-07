Cura dei calciatori accordo fra Cardarelli e FIGC LND Campania
Tempo di lettura: 3 minuti Per la prima volta in Italia viene attivata una convenzione tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania e un’azienda sanitaria pubblica per la tutela dei calciatori tesserati, nel trattamento in intramoenia degli infortuni di natura traumatologica e per la diagnosi e la gestione di patologie cardiovascolari di secondo livello. L’accordo siglato tra il Comitato Regionale Campania FIGC-Lega Nazionale Dilettanti e l’AORN “A. Cardarelli” di Napoli rappresenta – è stato sottolineato oggi durante la presentazione dell’intesa – “ un vero e proprio patto di innovazione e collaborazione, che unisce competenze e supporto medico, con un unico obiettivo: creare valore concreto per la comunità sportiva”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
