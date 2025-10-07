Cuoricini infranti I Coma_Cose si separano

Cuoricini infranti. Dopo 10 anni "strepitosi insieme" e a uno dalle loro nozze, i ComaCose si separano. Fausto Lama (46 anni) e Francesca Mesiano (35 anni), coppia artistica e nella vita, hanno annunciato la scelta di dividersi con un post sulla loro pagina Instagram, dopo voci e indiscrezioni che li davano in crisi. "Ebbene sì. Fausto e Francesca si sono lasciati – si legge –. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni". Una relazione vissuta in sinergia con la musica, a partire da Fiamme negli occhi presentata nel 2021 al Festival di Sanremo, seguita da L’addio, due anni dopo, in cui avevano raccontato del superamento di un periodo di crisi, e poi da novelli sposi di nuovo all’Ariston, con Cuoricini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

