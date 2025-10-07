Giovedì 9 ottobre 2025, al Ministero della Salute a Roma, i cardiologi ospedalieri dell’Anmco riuniscono istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e società civile per una giornata di lavoro dedicata a priorità e proposte operative sulla salute del cuore. Un appuntamento che punta a decisioni misurabili, prevenzione efficace e tutela dell’accesso alle cure. Un appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Cuore e cure, Roma ospita gli Stati generali dei cardiologi Anmco