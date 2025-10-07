A Sulzano, alla scuola elementare si torna a mangiare con gusto, puntando sui prodotti tipici e sui piatti del territorio, con i bimbi, le maestre e il personale scolastico amorevolmente serviti dalle cuoche che ogni giorno da questo mese cucinano nei locali appositamente predisposti e ampliati nel vicino asilo, che dalle elementari dista appena qualche centinaio di metri. Da lì, con appena un paio di minuti di strada, i piatti sono portati alle elementari e serviti dal personale di cucina. L’iniziativa è un vero e proprio ritorno al passato voluto dall’Amministrazione comunale su proposta del consigliere Pierluigi Bazzani del nuovo Cda della materna presieduto da Enrica Lezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cuoche alle scuole elementari. Con prodotti a chilometro zero