Il web ha già gridato a una "misteriosa ondata virale" a Cuba, ma medici e analisti invitano alla calma: i sintomi simili a una normale influenza. Intanto, i social si riempiono di commenti di persone stanche dalla farsa Covid e scettiche Nuovo allarmismo per un'epidemia "mai vista". Questa v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cuba, riparte allarmismo per un'epidemia di "virus misterioso in grado di uccidere molte persone", gli utenti: "Una nuova PanDemenza"