Cuba riparte allarmismo per un' epidemia di virus misterioso in grado di uccidere molte persone gli utenti | Una nuova PanDemenza

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il web ha già gridato a una "misteriosa ondata virale" a Cuba, ma medici e analisti invitano alla calma: i sintomi simili a una normale influenza. Intanto, i social si riempiono di commenti di persone stanche dalla farsa Covid e scettiche Nuovo allarmismo per un'epidemia "mai vista". Questa v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cuba riparte allarmismo per un epidemia di virus misterioso in grado di uccidere molte persone gli utenti una nuova pandemenza

© Ilgiornaleditalia.it - Cuba, riparte allarmismo per un'epidemia di "virus misterioso in grado di uccidere molte persone", gli utenti: "Una nuova PanDemenza"

In questa notizia si parla di: cuba - riparte

Cerca Video su questo argomento: Cuba Riparte Allarmismo Epidemia