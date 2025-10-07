Csn | Rimosse le roulotte abbandonate ripristinato il corretto utilizzo del parcheggio davanti al Carisport
Dopo la segnalazione di Cesena Siamo Noi alla Polizia Locale, la situazione di degrado segnalata in via Paolo Tordi, di fronte al Carisport, ha trovato una risposta operativa. Erano state segnalate roulotte abbandonate e camper stanziali nel parcheggio utilizzato impropriamente. “Un risultato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
