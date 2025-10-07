CRZ5 – Conto alla rovescia per il Rally del Friuli
Sessanta edizioni di storia per la gara del Nord Ovest, in programma per la fine di ottobre. Al segutio anche la gara riservata alle auto storiche. Sta per scattare il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più longevi e amati del rallismo. Il 60° Rally del Friuli – 29° Alpi Orientali Historic, in programma . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
