CRUNCHYROLL porta al cinema JUJUTSU KAISEN | Esecuzione dall’8 dicembre in Italia
Crunchyroll ha acquisito i diritti cinematografici per JUJUTSU KAISEN: Esecuzione in territori selezionati di EMEA, America Latina e APAC e, insieme a Sony Pictures Entertainment, distribuirà il lungometraggio nelle sale italiane dall’8 dicembre in versione originale giapponese con sottotitoli in italiano. Indice. Che cos’è “JUJUTSU KAISEN: Esecuzione”. Focus su Yuta vs Yuji: il duello che apre la Stagione 3. Uscite e contesto del progetto. Sinossi ufficiale. Jujutsu Kaisen: Esecuzione al cinema – Formati, lingua e territori. Perché è un’uscita chiave per i fan. FAQ Jujutsu Kaisen: Esecuzione al cinema. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: crunchyroll - porta
Anime e collezionismo: il sodalizio tra Anime Factory e Crunchyroll porta titoli imperdibili in home video Dragon Ball Super: Super Hero, Chainsaw Man, Spy x Family e To Your Eternity arrivano in DVD e Blu-ray. #AnimeFactory #ChainsawMan #Crunchyroll # - facebook.com Vai su Facebook
JUJUTSU KAISEN: Esecuzione arriva al cinema - Crunchyroll annuncia che distribuirà nei cinema italiani JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, lungometraggio prodotto da TOHO animation. akibagamers.it scrive
JUJUTSU KAISEN Esecuzione: l’Incidente di Shibuya arriva al cinema, con un’anteprima esclusiva della Stagione 3 - Crunchyroll distribuirà JUJUTSU KAISEN: Esecuzione nei cinema italiani dall’8 dicembre 2025, in V. Lo riporta vgmag.it