Inter News 24 Cruciani elogia Chivu. Il conduttore radiofonico apprezza la comunicazione del tecnico nerazzurro e critica le parole di Dimarco. Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha elogiato la comunicazione di Cristian Chivu durante il podcast Numer1, definendosi entusiasta del suo approccio e delle dichiarazioni che il tecnico dell’ Inter ha rilasciato di recente. Secondo Cruciani, Chivu ha mostrato grande intelligenza e personalità in questo avvio di stagione con l’Inter, sia nel gestire la squadra che nel modo in cui si esprime, guadagnandosi così l’apprezzamento di molti, incluso il conduttore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cruciani elogia Chivu: «Mi ha fatto innamorare di due cose: ecco quali! Pian piano sta facendo questo»