Cruciani elogia Chivu | Mi ha fatto innamorare di due cose | ecco quali! Pian piano sta facendo questo

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Cruciani elogia Chivu. Il conduttore radiofonico apprezza la comunicazione del tecnico nerazzurro e critica le parole di Dimarco. Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha elogiato la comunicazione di Cristian Chivu durante il podcast Numer1, definendosi entusiasta del suo approccio e delle dichiarazioni che il tecnico dell’ Inter ha rilasciato di recente. Secondo Cruciani, Chivu ha mostrato grande intelligenza e personalità in questo avvio di stagione con l’Inter, sia nel gestire la squadra che nel modo in cui si esprime, guadagnandosi così l’apprezzamento di molti, incluso il conduttore. 🔗 Leggi su Internews24.com

cruciani elogia chivu mi ha fatto innamorare di due cose ecco quali pian piano sta facendo questo

© Internews24.com - Cruciani elogia Chivu: «Mi ha fatto innamorare di due cose: ecco quali! Pian piano sta facendo questo»

In questa notizia si parla di: cruciani - elogia

Cruciani: “Sono pazzo di Chivu, mi ha fatto innamorare con 2 frasi! Dimarco? Una parola” - Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha elogiato così la comunicazione di Cristian Chivu ... Scrive msn.com

Chivu spiega perché ha scelto di alternare i portieri all’Inter: “Non vorrei succedesse qualcosa” - L'Inter stringe i denti nel finale contro il Sassuolo ma porta a casa una vittoria importantissima che gli permette di rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cruciani Elogia Chivu Ha