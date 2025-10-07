anticipazioni sulla possibile crossover tra 9-1-1 e 9-1-1: Nashville. Il mondo delle serie televisive dedicate ai soccorritori si sta preparando a un evento che potrebbe coinvolgere due produzioni di grande successo. Recenti segnali indicano una probabile collaborazione tra la serie 9-1-1, trasmessa da ABC, e il nuovo spin-off 9-1-1: Nashville. Le indiscrezioni emergono da contenuti condivisi dagli attori sui social media, alimentando le speculazioni su un crossover ufficiale. prove e indizi sui social media. Oliver Stark, interprete del personaggio Buck in 9-1-1, ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di quattro membri del cast di Nashville: Juani Feliz, Hunter McVey, Michael Provost, Jessica Capshaw e Hailey Kilgore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Crossover tra 9-1-1 e nashville: le anticipazioni di oliver stark