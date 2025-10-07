Nel cuore di Madrid si è verificato un crollo parziale che ha interessato un palazzo in fase di ristrutturazione situato in Calle Hileras, a breve distanza dalle principali arterie turistiche della capitale spagnola. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, mentre erano in corso interventi di conversione dell’edificio da uffici a struttura alberghiera. Secondo quanto comunicato dalle autorità, risultano cinque persone disperse e tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. L’edificio crollato, la ricostruzione dell’accaduto. L’immobile, secondo i dati forniti dal Catasto spagnolo, è stato edificato nel 1965 e si sviluppa su sei piani oltre a un seminterrato, per una superficie complessiva di circa 6. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Crolla tutto”. Boato spaventoso, viene giù il palazzo: ci sono dispersi, le ricerche disperate (VIDEO)