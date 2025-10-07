Cristina Plevani: la prima vincitrice del Grande Fratello torna a casa. Cristina Plevani torna dove tutto è iniziato: al Grande Fratello. Non più come concorrente, ma come opinionista nella nuova edizione del reality. Leggi anche “Io Canto Family”, le anticipazioni di mercoledì 8 ottobre La Plevani è stata intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove ha rivelato: “Al di là del ruolo, sono felice di stare per la prima volta in studio. Quando ho vinto, non l’ho vissuto in quanto sono stata l’ultima a uscire e con me si sono spente le luci. So che è una grande occasione, intanto me la godo e cerco di fare bene. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cristina Plevani parla del Grande Fratello: le confessioni