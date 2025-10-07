Crisi politica in Francia Lecornu tenta un ultima mediazione per dare vita al governo E Macron promette che in caso di fallimento assumerà le proprie responsabilità

La crisi politica in Francia entra in una nuova fase di tensione. Con una mossa definita da molti come disperata, il presidente Emmanuel Macron ha affidato al premier dimissionario Sébastien Lecornu il compito di condurre entro quarantotto ore una serie di “negoziati finali” con le forze politiche per provare a dare vita a un nuovo governo francese. “Il presidente della Repubblica – ha annunciato l’Eliseo – ha incaricato Sébastien Lecornu, primo ministro uscente responsabile degli affari correnti, di definire una piattaforma di azione e stabilità per il Paese”. Lo stesso Lecornu ha confermato in un post su X di “aver accettato l’incarico per la stabilità del Paese” e ha annunciato che informerà Macron “mercoledì sera se ciò sarà possibile o meno”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

