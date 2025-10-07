Crisi politica in Francia Lecornu tenta un ultima mediazione per dare vita al governo E Macron promette che in caso di fallimento assumerà le proprie responsabilità
La crisi politica in Francia entra in una nuova fase di tensione. Con una mossa definita da molti come disperata, il presidente Emmanuel Macron ha affidato al premier dimissionario Sébastien Lecornu il compito di condurre entro quarantotto ore una serie di “negoziati finali” con le forze politiche per provare a dare vita a un nuovo governo francese. “Il presidente della Repubblica – ha annunciato l’Eliseo – ha incaricato Sébastien Lecornu, primo ministro uscente responsabile degli affari correnti, di definire una piattaforma di azione e stabilità per il Paese”. Lo stesso Lecornu ha confermato in un post su X di “aver accettato l’incarico per la stabilità del Paese” e ha annunciato che informerà Macron “mercoledì sera se ciò sarà possibile o meno”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: crisi - politica
Bufera Albanese, crisi maggioranza. Sindaco e staff sotto accusa: “Verifica politica sul mandato”
Prato, l’anima oltre la crisi politica. La cultura come strada per ripartire
Crisi politica in sordina, la minoranza protesta
Non solo Macron. In Francia traballano anche mercati, spread e conti pubblici Gli articoli di Politico e Bloomberg sulla crisi politica e finanziaria in Francia tratti dalla rassegna di Liturri: http://startmag.it - X Vai su X
la Repubblica. . Sébastien Lecornu ha presentato le dimissioni da primo ministro a Emmanuel Macron, che le ha accettate, aprendo una nuova crisi politica in Francia. L’ex ministro della Difesa, nominato appena ieri dopo la caduta di François Bayrou, aveva f - facebook.com Vai su Facebook
Francia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Riporta panorama.it
La Crisi Politica in Francia: Conseguenze delle Dimissioni di Sébastien Lecornu - Le dimissioni di Sébastien Lecornu rappresentano un momento cruciale per la Francia, sollevando interrogativi significativi sul futuro politico del paese. Come scrive notizie.it