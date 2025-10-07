Crisi in Francia | Lecornu si dimette Macron in bilico Il macronismo è finito?

Il Premier Lecornu resiste 27 giorni: un record. ma al contrario. Macron sempre più solo nella sua piramide. Vecchioni: “È lui il problema, non la soluzione”. Un Presidente sempre più solo (e in replay continuo) L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Crisi in Francia: Lecornu si dimette, Macron in bilico. Il macronismo è finito?

Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”

Dopo la Francia anche il Regno Unito apre al riconoscimento della Palestina. Starmer: «Crisi umanitaria inaccettabile e disgustosa»

Uk, anche Starmer riconoscerà la Palestina dopo la Francia: "Ufficialità a settembre, crisi umanitaria inaccettabile e disgustosa"

Non solo Macron. In Francia traballano anche mercati, spread e conti pubblici Gli articoli di Politico e Bloomberg sulla crisi politica e finanziaria in Francia tratti dalla rassegna di Liturri: http://startmag.it - X Vai su X

Sébastien Lecornu ha presentato le dimissioni da primo ministro a Emmanuel Macron, che le ha accettate, aprendo una nuova crisi politica in Francia. L'ex ministro della Difesa, nominato appena ieri dopo la caduta di François Bayrou, aveva f

Francia, il premier Lecornu si dimette dopo meno di un mese: "Venute a mancare le condizioni" - Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente Emmanuel Macron, che le ha immediatamente accettate.

Francia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni.