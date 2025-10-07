– La Francia si trova nel pieno di una crisi politica senza precedenti, innescata dalle improvvise dimissioni del Primo Ministro Sébastien Lecornu. L’annuncio, avvenuto a meno di un mese dal suo insediamento e poche ore dopo la presentazione della squadra di governo, ha generato un clima di profonda incertezza istituzionale. Per evitare un pericoloso vuoto di potere, il Presidente Emmanuel Macron ha imposto a Lecornu un ultimatum di 48 ore, chiedendogli di avviare consultazioni straordinarie con tutte le forze politiche del Paese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crisi di governo, l’annuncio è appena arrivato: “Convocati con urgenza”