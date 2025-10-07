Crisi di governo l’annuncio è appena arrivato | Convocati con urgenza
– La Francia si trova nel pieno di una crisi politica senza precedenti, innescata dalle improvvise dimissioni del Primo Ministro Sébastien Lecornu. L’annuncio, avvenuto a meno di un mese dal suo insediamento e poche ore dopo la presentazione della squadra di governo, ha generato un clima di profonda incertezza istituzionale. Per evitare un pericoloso vuoto di potere, il Presidente Emmanuel Macron ha imposto a Lecornu un ultimatum di 48 ore, chiedendogli di avviare consultazioni straordinarie con tutte le forze politiche del Paese. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: crisi - governo
Israele verso crisi di governo: partito ultraconservatore lascia coalizione, Netanyahu sempre più isolato, suoi solo 61 seggi su 120
Campagna contro la giurista pro aborto proposta dalla Spd: in Germania la prima mini-crisi nel governo Merz
A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele, ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo
Quarantotto ore per salvare il governo ed evitare una crisi politica e istituzionale sempre più grave. La Francia ha vissuto una giornata di sgomento e panico ieri, 6 ottobre, con all'alba le dimissioni del premier Sébastien Lecornu e l'improvviso collasso di un go - facebook.com Vai su Facebook
Crisi governo #Francia, cosa succederebbe se si andasse oggi al voto? Gli scenari - X Vai su X
Francia, verso la fine del governo Bayrou: domani il voto di fiducia. Cosa sappiamo - Meno di nove mesi dopo la caduta del governo di Michel Barnier, in funzione per 99 giorni, il suo successore, il premier centrista François Bayrou, si prepara ora a ... tg24.sky.it scrive
Francia, governo verso la crisi: il premier Bayrou chiede la fiducia l'8 settembre - Il primo ministro François Bayrou ha annunciato di voler porre la fiducia l'8 settembre davanti al parlamento riunito in seduta straordinaria, appena un ... Da tg24.sky.it