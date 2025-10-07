Crisi di governo in Francia per Macron le opzioni stanno finendo

Emmanuel Macron contro tutti. Potremmo riassumere così l’attuale situazione politica in Francia. Le dimissioni record del Primo ministro Sebastién Lecornu, appena 27 giorni dopo la nomina, hanno aggravato ancor di più una crisi politica ed economica senza precedenti nella Quinta Repubblica. Ultimo tentativo per formare il governo. Dop aver accettato lunedì le dimissioni di Lecornu, il Presidente Macron ha comunque deciso di continuare nell’accanimento terapeutico di trovare in extremis una maggioranza con cui governare. Lo ha annunciato lo stesso Lecornu: «Ho accolto la richiesta del Presidente della Repubblica di condurre colloqui finali con le forze politiche per la stabilità del Paese». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Crisi di governo in Francia, per Macron le opzioni stanno finendo

