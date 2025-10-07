Cresce la raccolta differenziata al Maas | raggiunto l' 80 per cento nel biennio 2024-2025

Cataniatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l Mercato Agro-Alimentare Sicilia di Catania ha registrato un incremento della raccolta differenziata. Nel biennio 2024-2025 la percentuale ha raggiunto l’80 per cento, segnando un incremento del 12 per cento rispetto agli anni precedenti e dimezzando la quota di rifiuti indifferenziati rispetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

