Cremona, 7 ottobre 2025 – Un mese di tempo per mettere in ordine le tombe di famiglia. È l’ultimatum, se di ultimatum possiamo parlare, del Comune a tutti i concessionari delle tombe di famiglia a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture in concessione, così come previsto dal Regolamento di Polizia Cimiteriale e di gestione dei cimiteri comunali. Ai cancelli del Civico cimitero è stato affissa un’ ordinanza dirigenziale che invita a sistemare i sepolcri, con interventi mirati, entro la fine di ottobre in occasione della ricorrenza dei morti, considerando che in quei giorni ci saranno molte visite al cimitero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, degrado in cimitero: il Comune manda un ultimatum ai parenti dei defunti

